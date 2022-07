Michael Gove, Bau- und Wohnungsminister

Gove ist eine feste Größe in der Konservativen Partei. Johnson feuerte ihn am Mittwoch, nachdem auch er ihn zum Rücktritt aufgefordert hatte. Gove hatte bereits eine ganze Reihe von Regierungsämtern inne. Zuletzt war er mit einem Prestigeprojekt beauftragt, das zum Ziel hat, die Möglichkeiten für Menschen in abgehängten Teilen des Landes zu erhöhen. Der 54-Jährige genießt zwar Anerkennung in der Partei, aber nicht volles Vertrauen. Bei der Wahl zum Parteivorsitz 2016, den schließlich Theresa May gewann, stellte er sich zunächst hinter Johnson, am Ende kandidierte er aber in letzter Minute selbst.

Hier geht’s zum Hintergrund: Warum Chaos-Premier Boris Johnson zurücktreten musste.