Fotos 2006 – die Geburtsstunde der Fußball-Kanzlerin

Den offiziellen FIFA-WM-Pokal hält Angela Merkel (M) 2006 bei einem Besuch in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main gemeinsam mit Horst R. Schmidt (l), damaliger Vizepräsident des WM-Organisationskomitees, und damaliger DFB-Präsident Theo Zwanziger (r) in den Händen.