Fotos „Pannenflieger“ – Lufthansa kauft Regierungsjet Konrad-Adenauer

Immer wieder traten Pannen beim Regierungsjet auf: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlässt 2018 mit einem Regenschirm in der Hand auf dem Rollfeld des Flughafens in Köln den Airbus „Konrad Adenauer“. Wegen eines technischen Defekts am Flugzeug hatte die Kanzlerin ihren Flug von Berlin zum G20-Gipfel in Buenos Aires unterbrechen müssen.