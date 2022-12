NRW in Top 3 Die zehn besten Flughäfen in Europa

1. Platz: Flughafen Brüssel-Zaventem (Belgien)

Der Flughafen in der europäischen Hauptstadt Brüssel erzielt mit 166.50 Punkten den höchsten Score im Ranking und gilt somit als der passagierfreundlichste Flughafen in Europa. Der Flughafen Brüssel ist der größte Lufthafen in Belgien. Er liegt zwölf Kilometer nordöstlich von Brüssel in der flämischen Gemeinde Zaventem und verfügt über ein Terminal, das sich in drei Hallen aufteilt. Von Brüssel aus werden 200 verschiedene Ziele angeflogen. Der Flughafen ist sowohl auf Geschäftsreisende, als auch auf Urlauber eingestellt und bietet an seinen Gates eine umfangreiche Mischung aus Restaurants, Shops und Services an.