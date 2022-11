2021 feierte die Kultshow „Wetten Dass...?“ 40 Jahre nach der Erstausstrahlung ein Comeback. Das kam gut an bei dem Publikum und so beschloss das ZDF, die Show einmal jährlich ins TV zu bringen. Auch in diesem Jahr hat Moderator Thomas Gottschalk wieder jede Menge hochkarätige Gäste zu sich auf die Couch eingeladen, die am 19. November 2022 an der Show in der Messe in Friedrichshafen teilnehmen werden.

Mit von der Partie wird - natürlich - Gottschalks langjährige Begleitung Michelle Hunziker sein, die ihn bei der Moderation der Show unterstützen wird.