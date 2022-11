Das ZDF holte auch hochkarätige Schauspieler in die Show. So war Harrison Ford (re. im Bild mit Helene Fischer, 2.v.re. und einer Wettkandidatin und Thomas Gottschalk, li.) am 05. Oktober 2013. Harrison Ford urteilte in der "Bild"-Zeitung milde über "Wetten, dass..?": „Es ist eine sehr lange Show. Sehr lang", sagte er nach seinem Auftritt in der ZDF-Kultveranstaltung am Samstagabend.