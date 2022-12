Retro-Trend Diese Kultshows wurden wieder aufgelegt

Am 4. Mai 2022 feierte die Spielshow erneut ein Comeback. Diesmal holte RTL den Kult-Moderator Harry Wijnvoord (re.) zurück. Wieder mit dabei Announcer Thorsten Schorn (li.).Statt 30 Minuten tagsüber wurde die Sendezeit auf 90 Minuten am Abend ausgedehnt. Der Sender zeigte sich zufrieden mit den Einschaltquoten der ersten beiden Folgen. Eine dritte Staffel „Der Preis ist heiß“ wurde am 7. Dezember 2022 ausgestrahlt.