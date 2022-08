Seit 1984 werden vom Musiksender MTV die begehrten MTV Video Music Awards vergeben. Am Sonntagabend (28. August) gab es zum 39. Mal in den USA zahlreiche Gewinner. Unter anderem holte sich US-Sängerin Taylor Swift den Top-Preis und kündigte in ihrer Dankesrede große Neuigkeiten an. Aber auch alte Rock-Ikonen durften sich über einen Preis freuen. Die Bilder des Abends im Überblick.