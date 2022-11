Für Jungbauer Max (26) ist bei „Bauer sucht Frau“ ein Traum in Erfüllung gegangen. Denn in der vergangenen Staffel lernte er Anna (25) kennen, seine erste feste Freundin. Seit der Hofwoche sind die beiden unzertrennlich. „Es ist so verrückt, aber es ist unheimlich schön!“, erklärt der Bauer begeistert.