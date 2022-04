Die Zwillinge ernähren sich weiterhin von Muttermilch, was bis zum Alter von zwei Jahren auf dem Speiseplan von jungen Eisbären steht. Aber sie probieren auch alles andere, was ihre Mutter zum Fressen bekommt. „Mal schmeckt es gut, mal nicht so toll“, erzählt Zoodirektorin Angeli. Und gekochte Karotten bevorzugen sie eher noch als Fisch.

