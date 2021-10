Da die Bucht, an der sich der alte Fischerort Portocolom befindet, dank einer weit ins Meer ragenden Landzunge besonders gut geschützt daliegt, ist die Platja de s‘Arenal wie geschaffen für Familien mit kleinen Kindern, die noch nicht ganz so gut schwimmen können. Wellen oder hohen Seegang gibt es hier so gut wie nie, und der Sandstrand geht ganz flach ins Meer über. Die Jachten und Fischerboote schaukeln gemächlich im Wind, und an der Uferpromenade gegenüber reihen sich die bunt gestrichenen Häuser aneinander. Der Strand selbst besteht aus zwei Buchten, einer größeren und einer kleineren, an der ein Bootsanleger ein paar Meter ins Meer ragt – gut geeignet, um von dort ins Wasser zu hüpfen. Es gibt zwei Lokale, in denen man nicht nur kühle Getränke oder ein Eis, sondern auch etwas zu essen bekommt. Gratisparkplätze gibt es in der angrenzenden Wohnsiedlung reichlich.

Anfahrt Die Hauptstraße von Portocolom, die Ma-4060, führt direkt am Jachthafen entlang und wird dann zum Carrer del Far. Diese Straße führt zum Strand, der ganz am gegenüberliegenden Ufer der Bucht liegt.