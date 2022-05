Überarbeitet wurden an den Sitzen Polsterung, Bezüge und Verstellbarkeit. Helles Eichenfurnier und warmes Licht sollen die Züge wohnlicher machen.

Die neu gestalteten Sitze, wurden als „persönlicher Rückzugsort“ konzipiert. Sie bieten eine Tablet-Halterung oder Kleiderhaken an jeder Rückenlehne, die Bezüge bestehen aus „hochwertigem Gewebe mit 85 Prozent Wollanteil“. In der zweiten Klasse sind Blautöne vorgesehen, in der ersten Klasse Grautöne.