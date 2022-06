Der Westminster Kennel Club ist Amerikas älteste gemeinnützige Organisation, die sich dem Hundesport verschrieben hat. Der Club ist Gastgeber der legendären, jährlichen Westminster Kennel Club Dog, der ältesten Hundeausstellung der Welt. Dieses Jahr findet die beliebte Hundeshow vom 18. Juni 2022 bis 22. Juni 2022 im Landsitz Lyndhurst in Tarrytown bei New York unter freiem Himmel und schönstem Wetter statt. Dort präsentieren sich die Vierbeiner von ihrer besten Seite, um anschließend auf das Siegertreppchen zu gelangen. Die schönsten Hunde im Überblick.

Bulldoggen werden von ihren Hundehaltern in Lyndhurst bei New York am 21. Juni 2022 in Pose gebracht.