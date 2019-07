Kostenpflichtiger Inhalt: Königshäuser : Flucht einer Prinzessin

Scheich Mohammed al Maktoum zusammen mit seiner Frau, Prinzessin Haya von Jordanien, beim Pferderennen in Ascot. Foto: AP/Alastair Grant

Haya, die Ehefrau des Staatsoberhauptes von Dubai, soll sich Gerüchten zufolge in London aufhalten. Sie ist nicht die erste Frau, die versucht, dem arabischen Herrscherhaus zu entkommen.

Eine Freundin der Queen bittet um Asyl in London: Prinzessin Haya bint al Hussein, die sechste und jüngste Ehefrau des Emirs von Dubai, ist in die britische Hauptstadt geflohen. Sie fürchte um ihr Leben, meldete die BBC, nachdem ihr Gatte Scheich Mohammed al Maktoum sie des „Verrats und Betrugs“ beschuldigt hatte. Die 45-Jährige will sich von dem 69-jährigen Milliardär, Herrscher des Emirats Dubai und Vizepräsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), trennen. Sie hat laut britischen Medien auf ihrer Flucht ihre beiden minderjährigen Kinder, Tochter Zalila (11) und Sohn Jayed (7), sowie umgerechnet rund 34 Millionen Euro mitnehmen können. In London will Prinzessin Haya Asyl beantragen, die Scheidung anstrengen und das Sorgerecht für ihre Kinder erstreiten. Am 30. Juli soll es eine Anhörung vor einem Familiengericht in London geben.

Schon seit Wochen zirkulieren Gerüchte, nachdem die Prinzessin nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurde und auch ihr Twitter-Account verstummt war. Die begeisterte Springreiterin war ein regelmäßiger Gast von Königin Elizabeth II. bei den Rennen in Ascot gewesen, doch als ein Pferd des Emirs dort vergangene Woche gewann, fehlte die Prinzessin bei der Preisübergabe. Haya habe, berichteten Medien, zuerst Unterschlupf in Deutschland gefunden, bevor sie schließlich nach London gelangte, wo sie jetzt in einer Villa im noblen Stadtteil Kensington residieren soll. Angeblich soll ihr ein deutscher Diplomat bei der Flucht geholfen haben. Der Hof des Emirs hält sich bislang bedeckt. Auch das britische Außenministerium in London wollte auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben.

INFO

Die Tochter des verstorbenen Königs Hussein von Jordanien und Halbschwester des amtierenden Regenten Abdullah II. hat eine enge Beziehung zu Großbritannien: Sie ist dort zur Schule gegangen und hat in Oxford Politikwissenschaften studiert. Vor ihrer Heirat machte sie eine Karriere im Pferdesport und konnte sich für die Olympischen Spiele 2000 in Sydney als Springreiterin qualifizieren. Als Pferdenärrin liegt sie mit der Queen auf einer Wellenlänge. Mit ihren öffentlichen Auftritten bei Wohltätigkeitsveranstaltungen sowie Fotos in Magazinen unterscheidet sich Haya von vielen anderen Angehörigen eines arabischen Königshauses. Die meisten Ehefrauen von Herrschern in der Golfregion lassen sich niemals fotografieren, und selbst ihre Namen sind der Öffentlichkeit oft nicht bekannt

Der Emir hat mit Lyrik auf seine Ehekrise reagiert. Scheich Mohammed al Maktoum dichtet gerne, hat Poesie-Bände publiziert. Auf einem verifizierten Instagram-Account aus den Emiraten wurde ein Gedicht veröffentlicht, das ihm zugeschrieben wird und das Thema Untreue behandelt. Und das seiner Noch-Ehefrau Angst machen dürfte. Unter dem Titel „Du hast gelebt und bist gestorben“ heißt es dort: „Dein teuflisches Verhalten wird dir nichts nützen / Für mich ist es gleichgültig, ob du tot bist oder lebst.“ Freunde von Prinzessin Haya interpretieren die ominösen Worte als Drohung, fürchten gar um ihr Leben oder halten es laut BBC-Korrespondent Frank Gardner für möglich, dass sie entführt und nach Dubai verschleppt werden könnte.

Die Prinzessin ist laut Medienberichten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geflohen, nachdem sie vergeblich versucht haben soll, in einem Familienstreit zu vermitteln. Dabei sei es um Scheicha Latifa gegangen, eine erwachsene Tochter ihres Mannes aus einer anderen Ehe. Latifa hatte im Frühjahr 2018 eine Flucht per Jet-Ski und der Jacht eines befreundeten französischen Geschäftsmannes nach Indien organisiert. Doch diese misslang, nachdem die indische Küstenwache das Schiff stoppte und Latifa wieder zurück nach Dubai schickte. Auf einem Video auf Youtube berichtet sie, zuvor drei Jahre eingesperrt und gefoltert worden zu sein. „Mein Vater ist das pure Böse“, sagt sie. Und sie warf ihm vor, für die Bewahrung seines Rufs zu töten.

Auch eine andere Tochter hatte Jahre zuvor schon versucht, dem goldenen Käfig des Herrscherhauses zu entkommen: Shamsa war 2010 von einem Gut des Scheichs in der britischen Grafschaft Surrey geflohen. Sie wurde kurz darauf von einer Straße in Cambridge entführt und nach Dubai gebracht, wo sie die nächsten acht Jahre im Gefängnis saß.

Haya hatte noch versucht, zwischen ihrem Mann und seiner Tochter Latifa zu vermitteln. Im vergangenen Herbst hatte sie die ehemalige Uno-Hochkommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson, nach Dubai eingeladen, um „bei einem Familien-Dilemma auszuhelfen“, wie die irische Ex-Präsidentin sagte. Haya zeigte sich demonstrativ an der Seite ihres Mannes, der aus mehreren Ehen zwischen 20 und 30 Kinder haben soll. Doch kurz danach muss Haya etwas erfahren haben, was einen Sinneswandel bewirkte. Sie wisse von „verstörenden Fakten“ über Latifas Schicksal, meldete die BBC, und sei „unter Druck von Mitgliedern der Familie ihres Mannes geraten, bis sie sich nicht mehr sicher gefühlt habe“.

Eine andere Erklärung bietet die „Times“ am Freitag an. Unter Berufung auf Quellen im Nahen Osten wird nahegelegt, dass Prinzessin Haya ein Verhältnis mit ihrem britischen Bodyguard gehabt habe. „Hochrangige Mitglieder des Königlichen Hofes“, schreibt die Zeitung, „seien besorgt gewesen über etwas, das sie als ‚unangemessene Intimität‘ zwischen der Prinzessin und dem Offizier sehen.“ Prinzessin Haya habe den Bodyguard, der selbst verheiratet ist, mit Geschenken überhäuft. Auf der Instagram-Seite des Emirs finden sich auch Gedichtzeilen, die zu diesem Vorwurf passen würden: „Manchen Fehler nennt man Untreue / Du hast deine Grenzen überschritten und warst illoyal.“