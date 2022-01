Máxima und Willem-Alexander feiern am 2.2.2022 ihren 20. Hochzeitstag. Und sie sind längst nicht das einzige royale Paar, bei dem ein Ehepartner aus bürgerlichen Verhältnissen stammt. Blicken Sie mit uns auf die schönsten royalen Liebesgeschichten.

Am 2. Februar 2002 gaben sich die in Argentinien geborene Investmentbankerin Máxima Zorreguieta und der damalige niederländische Thronfolger Prinz Willem-Alexander in einer bewegenden Zeremonie das Ja-Wort.