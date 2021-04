Prinz Philip hat sowohl durch seine militärische Karriere als auch durch seine Stellung in der königlichen Familie verschiedene militärische Höchstränge:

- Lord High Admiral des Vereinigten Königreichs

- Admiral of the Fleet (Großadmiral) der Royal Navy

- Field Marshal (Feldmarschall) der British Army sowie

- Marshal of the Royal Air Force (Luftmarschall) der Royal Air Force