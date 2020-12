Weihnachten: 10 Dinge, die Sie über die Weihnachtsfeiertage wissen sollten

Fakt 2 über die Weihnachtsfeiertage: Bescherung

Die Bescherung am Abend des 24. Dezember ist eine Besonderheit. In vielen Ländern gibt es erst am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertags Geschenke, in anderen bringen sie die Heiligen Drei Könige. In weiteren Ländern wiederum müssen die Kinder nicht so lange warten wie wir, da bringt der Nikolaus am 6. Dezember Geschenke.