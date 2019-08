Roggen-Burger-Brötchen (Frank Buchholz)

Zubereitung Fenchel, Koriander, Kümmel und Bockshornklee in ein Pfanne, ohne Öl anrösten. Danach mit dem Meersalz im Mörser fein zerstoßen oder in der Gewürzmühle mahlen. Die Gewürzmischung mit beiden Mehlen und dem Backpulver in einer großen Schüssel mischen. Das Malzbier mit kaltem Wasser auf 500 ml auffüllen, Essig zugeben. Die Malzbiermischung zum Mehl geben und mit dem Knethacken des Handrührers (oder in der Küchenmaschine) 5 Minuten zu einem klebrigen Teig mischen. Das Mehl zum weiteren bearbeiten in einen tiefen Teller geben. Mit einer Teigkarte oder Teigschaber ca. 100 g vom Teig abstechen, ins Mehl geben und darin wenden. Mit bemehlten Händen zu einem runden Teigling formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Anschließend insgesamt 10 Brötchen formen. Die Brötchen im vorgeheiztem Backofen bei 220 Grad (Umluft 200 Grad ) auf der 2 Schiene von unten 30-35 Minuten backen. Danach die Brötchen auf einem Gitter etwas abkühlen lassen.