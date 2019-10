Marienbaum: Am Montag, 11. November 2019, zieht St. Martin durch Marienbaum. Um 17.30 Uhr treffen sich Kinder und Eltern auf dem Dorfplatz zum Mitsingen. Am Martinsfeuer findet ein Martinsspiel statt. St. Martin wird kurz zu den Kindern sprechen. Danach setzt sich der Zug – begleitet vom Tambourkorps und Musikverein – in Bewegung. Der Zug führt vom Dorfplatz aus über die Klosterstraße, Trappenboom, Vynener Straße, Zur Bahn, Kronstraße, Uedemer Straße, An de Krüpper, Milchstraße, Uedemer Straße, Kalkarer Straße, Emil-Underberg-Straße zur Grundschule, wo die Tütenausgabe stattfindet. Es wird gebeten die Häuser am Zugweg zu illuminieren.