Martinszug in Xanten Mantelteilung vor historischer Kulisse

Der Heilige Martin zieht in diesem Jahr auch wieder durch den historischen Stadtkern von Xanten. Dabei wird er von Kindern und Eltern begleitet. Gemeinsam werden sie am Donnerstag, 9. November, vom Marktplatz zum Amphitheater im Archäologischen Park Xanten (APX) ziehen. In der historischen Spielstätte ist wieder die Aufführung der Mantelteilung geplant.