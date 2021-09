Der Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) hat ein Konzept für den Ausbau der städtischen Straßen vorgelegt – inklusive eines Zeitplans. Daraus geht hervor, wann welche Strecken an der Reihe soll. Dadurch sollen sich Anlieger darauf einstellen können, wenn in den nächsten Jahren Ausbaubeiträge auf sie zukommen können. Diese werden in der Regel fällig, wenn eine Straße ausgebaut wird. Wir erklären, für welche Strecken das geplant ist.