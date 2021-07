Das Unesco-Welterbekomitee hat am Dienstag (27. Juli 2021) das Gebiet der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana in Xanten als Bestandteil des Niedergermanischen Limes ins Erbe der Menschheit aufgenommen. In der Reihe der archäologischen Fundplätze zwischen Katwijk an der Nordsee und Remagen handelt es sich um die einzige römische Stadt. Durch ihre Nähe zum großen Legionslager Vetera castra und durch ihre Lage direkt an der Rheingrenze war auch diese Zivilstadt militärisch geprägt. Ein Interview mit APX-Leiter Martin Müller zum Welterbe-Status lesen Sie hier.