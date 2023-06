Mettmanner vor Gericht Pfefferspray verwendet – Selbstverteidigung oder Körperverletzung?

Sich mit Pfefferspray verteidigen, weil man sich bedroht fühlt? Dass so etwas im wahrsten Sinne des Wortes „ins Auge gehen kann“, weiß nun auch ein Mettmanner, der wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht steht. Er habe im Februar 2021 seinen Ehemann in Gefahr gesehen und in Notwehr gehandelt, so sagte es der Angeklagte nun vor Gericht.