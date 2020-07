Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgersprechstunde auf Marktplatz : Bauprojekt Flüren: CDU fordert Infoveranstaltung

Das an der katholischen Kirche in Flüren zwei Mehrfamilienhäuser und ein Haus für betreutes Wohnen errichtet werden sollen, begrüßen längst nicht alle Anwohner. Sie vermissen Informationen der Stadt. Foto: Repro kwn

Flüren Zwischen 40 und 50 Flürener haben am Mittwochabend an einer Bürgersprechstunde der CDU auf dem Marktplatz teilgenommen. Sie nutzten die Chance, ihre Sorgen und Fragen rund um das geplante Millionen-Bauprojekt an der katholischen Kirche zu benennen.