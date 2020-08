Kostenpflichtiger Inhalt: I-Dötzchen Matti vom Fusternberg : Einschulung „light“ in Zeiten von Corona

Sandra und Jörg Duvenbeck vom Fusternberg freuen sich auf die Einschulung ihre Sohnes Matti. Foto: Klaus Nikolei

Fusternberg Matti Duvenbeck gehört zu den 504 i-Dötzchen in Wesel. Am Donnerstag wird er eingeschult. Wegen Corona wird die Feier an der Grundschule Fusternberg deutlich kleiner ausfallen, doch die Familie will das Beste daraus machen.