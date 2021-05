Kostenpflichtiger Inhalt: 187 Straßenbande in Wesel : Flexen in Miami

Niederrhein statt Miami: der Rapper Frauenarzt mit weiblicher Entourage - ein Screenshot vom Instagram-Profil von Bonez MC. Foto: Screenshot: Henning Rasche

Wesel/Rheinberg Rapper der Hamburger 187 Straßenbande haben am Sonntag am Herrenhaus Elverich ein Musikvideo aufgenommen, als wären sie in Südflorida. Das bizarre Treiben war ein Magnet für etliche Schaulustige. Ein paar ästhetische Anmerkungen.