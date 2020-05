Aufsichtsrat müsste entscheiden : Abmahnung für Stadttochter-Chef gefordert

In Wesel gibt es Streit um einen Parteitermin. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wesel Der Grünen-Politiker Friedrich Hillefeld kritisiert einen CDU-Parteitermin als unlauteren Wahlkampf. Die CDU reagiert und verweist darauf, dass es von der SPD in der Vergangenheit zahlreiche solcher Termine gab.

Im Jahr der Kommunalwahl beginnt das Rumoren um Regeln für Wahlkampfveranstaltungen. Friedrich Hillefeld, sachkundiger Bürger der Grünen, ärgert sich über einen Vorgang vor wenigen Tagen. Die CDU hat bei einer städtischen Tochtergesellschaft einen öffentlichkeitswirksamen Termin gehabt, den Hillefeld jetzt als „Wahlkampfveranstaltung“ bewertet. Das Grünen-Mitglied Hillefeld fordert deshalb eine Abmahnung für den Geschäftsführer dieser Stadttochter. In einem Brief an die Mitglieder des betreffenden Aufsichtsrats schreibt er: „In der lokalen Presse konnte man lesen, dass der Geschäftsführer in dieser Funktion öffentlich den Wahlkampf einer Partei unterstützt. Als Bürger der Stadt (...) bin ich mit einem solchen Verhalten nicht einverstanden. Ich bitte den Aufsichtsrat, die dem Ruf des Unternehmens schadende Handlungsweise mit einer Abmahnung zu rügen.“

Tätig werden müsste in diesem Fall der Aufsichtsrat des betreffenden Unternehmens. Das ist bisher nicht erfolgt. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp allerdings, die als Rathauschefin an der Spitze der Gesellschafterin steht, hat den Brief von Hillefeld bekommen. Sie sendete ihn sowohl dem Aufsichtsrat des Tochterunternehmens als auch dem Chef der Tochterfirma selbst zu. Eine Abmahnung sprach die Bürgermeisterin selbst nicht aus. „Das wäre Aufgabe des Aufsichtsrates“, sagt Westkamp auf Anfrage. Sie habe aber die betreffenden Akteure informieren wollen.

CDU-Fraktionschef Jürgen Linz reagiert mit Erstaunen auf den Vorgang. Er verweist darauf, dass es parteiübergreifend in Wesel eine Regel gebe, wonach erst drei Monate vor der Wahl keine gemeinsamen Fotos von Politikern mehr mit Verwaltungsmitarbeitern gemacht werden sollten. Es seien noch mehr als drei Monate bis zur Wahl gewesen. Zudem verwies Linz auf viele Termine der SPD in den vergangenen Monaten, bei denen ebenfalls Verwaltungsmitarbeiter zugegen waren, in einem Fall bei einer öffentlichen Fraktionssitzung der SPD sogar der Chef des betroffenen Tochterunternehmens selbst. Dieser habe kürzlich beim CDU-Treffen während des Pressegesprächs mit keinem Wort Wahlkampf für die CDU gemacht. „Wer oder was Herrn Hillfeld (erst) jetzt auf den Plan gerufen hat, wird wohl sein Geheimnis bleiben.“ Die CDU weise die Behauptung der Wahlkampfunterstützung entschieden zurück. Eine Abmahnung sei weder angebracht noch nachvollziehbar. Hillefeld überziehe zum Zwecke der Einschüchterung.