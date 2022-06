Kuriose Entdeckung in Wegberg : Känguru hüpft durch Dalheimer Gärten

Ein Känguru im Garten ist nicht nur für die Anwohner in Wegberg ein ungewohntes Bild. Foto: Anwohner

Wegberg Die Anwohner am Heideweg staunten nicht schlecht, als sie plötzlich ein Beuteltier durch das Fenster sahen. Dabei gibt es durchaus einige dieser Tiere in der Region, aber natürlich nicht in freier Wildbahn. So geht es jetzt weiter.