Vorweihnachtszeit in Viersen Was ist neu im Bockumer Lichterdorf?

Viersen · Das Lichterdorf im Bockert hat am Wochenende die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Viele Besucher strahlten mit den Häusern um die Wette. Was gibt es Neues in diesem Jahr?

28.11.2022, 05:15 Uhr

Fotos vom Bockumer Lichterhaus 2022 12 Bilder Foto: Martin Röse

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen