Feuerwehr Viersen Frauenpower bei der Feuerwehr

Im Oktober 1989 stellte sich in Viersen die Frage: „Frauen in die Freiwillige Feuerwehr?“. Es gab Diskussionen, zu denen die sogenannte Toilettendebatte gehörte. Es wurde zudem diskutiert, ob Frauen lediglich als Unterstützung der männlichen Einsatzkräfte beitreten dürften oder ob eine Feuerwehrgrundausbildung möglich wäre. Am 27. August 1990 war es dann so weit: Mit Helga Theveßen und Heidi Albert traten die ersten beiden Frauen in die Freiwillige Feuerwehr ein. Aktuell liegt der Frauen-Anteil bei 9,1 Prozent. „Bis auf die Löschgruppe Süchteln-Hagenbroich hat jeder Löschzug beziehungsweise jede Löschgruppe Frauen im Team“, sagt Christoph Peters vom Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz der Stadt.