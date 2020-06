Auch am Montag, 18. Mai, hatte es um 5.12 Uhr an der Kita Robend gebrannt; die Polizei vermutet in diesem Fall Brandstiftung. „In den vergangenen vier Wochen gab es insgesamt sieben Brände im Viersener Stadtgebiet“, so eine Sprecherin der Polizei. Dazu gehören neben den beiden Gebäuden auch brennende Wiesen- und Waldstücke, ein brennender Baum sowie eine in Brand geratene Mülltonne.

Hier lesen Sie noch mehr zum Brand in Viersen am 4. Juni 2020.