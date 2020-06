Brand in Viersener Baumarkt : Brennende Kohle sorgt für dichte Rauchwolke über Viersen

Viersen Im Außenlager des Obi-Marktes in Viersen sind Holzkohle und Grillbriketts Donnerstagnacht in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten mehreren Stunden. Die Polizei ermittelt: Es ist das siebte Feuer innerhalb von vier Wochen im Stadtgebiet. Geht ein Feuerteufel um?

Holzkohle und Grillbriketts sind am Donnerstag um 3.21 Uhr im Außenlager eines Obi-Baumarktes an der Kölnischen Straße in Brand geraten. Die Geruchsbelästigung war derart groß, dass die Menschen im Viersener Osten bis nach Willich über die Warn-App Nina informiert wurden.

Die Feuerwehr Viersen hatte in den vergangenen Tagen viel zu tun: Bereits am Mittwoch waren Hauptwache, Löschzug Viersen, die Schlauchwagengruppe aus Süchteln und die Einsatzleitwagengruppe zu einem Waldbrand auf den Süchtelner Höhen ausgerückt.

Auch am Montag, 18. Mai, hatte es um 5.12 Uhr an der Kita Robend gebrannt; die Polizei vermutet in diesem Fall Brandstiftung. „In den vergangenen vier Wochen gab es insgesamt sieben Brände im Viersener Stadtgebiet“, so eine Sprecherin der Polizei. Dazu gehören neben den beiden Gebäuden auch brennende Wiesen- und Waldstücke, ein brennender Baum sowie eine in Brand geratene Mülltonne.