Sanierungen und Modernisierungen : So werden Viersens Schulen startklar

Viersen In den Sommerferien waren Handwerker in den Schulgebäuden fleißig. Doch nicht alles läuft wie geplant. An der Körnerschule etwa fehlt noch die Außentreppe für den zweiten Brandschutzweg – nicht die einzige Verzögerung.