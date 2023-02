Am Ausflugsziel in Niederkrüchten Neues Lokal am Venekotensee eröffnet am 5. Februar

Eigentlich wollte ich nie zurückkommen“, sagt Christian Mevißen (41) und lacht. Der gebürtige Overhetfelder ist nach einer Tätigkeit als Küchenchef in einem Schweizer Hotel in Arosa zurück an den heimischen Herd gekehrt: Mevißen wohnt wieder in Niederkrüchten-Overhetfeld – und hat zum zweiten Mal die Gastronomie auf der Anlage des Elmpter Tennisclubs (ETC) am Venekotenweg 5 übernommen. Am Sonntag, 5. Februar, ab 12 Uhr, öffnet er.