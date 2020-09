Kostenpflichtiger Inhalt: Großbaustelle in Viersen : Tiefensammler: FDP beantragt Gegengutachten

Zwei Rohre im Tiefensammler erlitten Risse und mussten saniert werden. Foto: Nadine Fischer

Viersen Wegen technischer Probleme verteuert sich der Bau des großen Regenrückhaltebeckens in Viersen um knapp drei Millionen Euro. Die FDP will jetzt klären lassen, ob der Gebührenzahler die Mehrkosten tragen muss oder die mit den Bauarbeiten beauftragte NEW.