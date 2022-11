Suchen Finden Mieten Neue Mietwohnungen für Dülken

Seit 2017 hat die Grundstücks-Marketing-Gesellschaft (GMG) mehrere Immobilien mitten im Viersener Stadtteil Dülken angekauft – nun sucht sie nach einem Investor, der das ehemalige Kaiser’s-Kino-Areal an der Lange Straße 46 bis 52 neu bebaut. Auf dem Deutschen Vergabeportal können sich ab sofort europaweit Bieter bewerben. „Das ist schon etwas besonderes, wir machen das zum ersten Mal“, sagt GMG-Geschäftsführer Norbert Jansen. Eine europaweite Ausschreibung sei notwendig, weil das Investitionsvolumen voraussichtlich mindestens 5,1 Millionen Euro umfasst. Und: Die GMG möchte entscheidenden Einfluss auf die Planung des Investors nehmen. Eine Forderung an den Investor: „Unser Ziel ist es, insbesondere Mietwohnungen im mittleren Preissegment entwickeln zu lassen“, erläutert Jansen. Auch das macht Jansen zufolge so ein Verfahren erforderlich. Für den Standort solle „aufgrund der Größe und der strategischen Lage“ juristisch bis ins kleinste Detail Rechtssicherheit festgezurrt werden.