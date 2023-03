Kritik an der Stadtverwaltung Tönisvorst Politik will Gaststätte Rosental erhalten

Zieht eine Kindertagespflege in die Räume der Gaststätte Rosental an der Rosentalhalle in St. Tönis – oder wird es dort in absehbarer Zeit doch wieder Gastronomie geben? Während die Tönisvorster Stadtverwaltung mit der – zumindest vorübergehenden – Unterbringung einer Großtagespflege liebäugelt, favorisiert die Politik klar die Gastronomie. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Tönisvorster Stadtrates deutlich, in der die CDU das Thema „Sachstand Gaststätte Rosental“ hatte auf die Tagesordnung setzen lassen – viele Gerüchte kursieren derzeit im Ort.