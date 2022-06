Nachdem das Gröbste beseitigt war, sprudelten in der kleinen Kirche nur so die Ideen. Man wollte nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern neu anfangen, sagt Pfarrerin Almuth Conrad. Viele boten ihr ehrenamtliches Engagement an, um gemeinsam mit der Kirchengemeinde über künftige Nutzungskonzepte nachzudenken. Ein provisorischer Boden wurde verlegt, die Orgel ausgebaut und Trocknungsgeräte aufgestellt.