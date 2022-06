Im Juli 2021 erschütterte NRW und Rheinland-Pfalz eine Jahrhundertkatastrophe.133 Menschen starben durch Unwetter und Überflutungen in Rheinland-Pfalz, 48 in NRW. Wir zeigen rund ein Jahr nach der Flutkatastrophe, wie es in den besonders betroffenen Gebieten in NRW aussieht.

Überschwemmungen und ein Krater sind am 15. Juli 2021 nach den Unwettern nahe der der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem zu sehen. Im Bild unten - ein Jahr später aufgenommen - sind die Schäden noch sichtbar.