Kostenpflichtiger Inhalt: An Flüchtlingsunterkunft gezündelt? : Rommerskirchener wegen versuchten Mordes angeklagt

Das Feuer in der Flüchtlingsunterkunft am Fronhof war im August gelegt worden. Foto: privat

Rommerskirchen Am Landgericht Mönchengladbach beginnt am Donnerstag der Mordprozess gegen einen jungen Mann aus Rommerskirchen. Bis zu 15 Jahre Haft drohen dem 22-Jährigen, der im Verdacht steht, im August 2020 an der Flüchtlingsunterkunft „Am Fronhof“ Feuer gelegt zu haben.