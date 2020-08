Schwelbrand in Flüchtlingsunterkunft : Staatsschutz ermittelt nach Feuer in Rommerskirchen

Brand in der Flüchtlingsunterkunft am Fronhof. Foto: privat

Rommerskirchen Ein 21 Jahre alter Mann aus Rommerskirchen steht unter Verdacht, ein Feuer an einer Flüchtlingsunterkunft gelegt zu haben. Er soll zuvor eine Frau rassistisch beleidigt und bedroht haben.

Ein 21 Jahre alter Rommerskirchener steht unter Verdacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag den Schwelbrand in der Flüchtlingsunterkunft am Fronhof gelegt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde er festgenommen und in Untersuchungshaft geschickt.

Gegen 2.30 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Straße „Am Frohnhof“ gerufen worden. Als die eingesetzten Polizeibeamten an der kommunalen Unterbringungseinrichtung eintrafen, war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand wurde schnell gelöscht. Alle Bewohner hatten ihre Zimmer bereits verlassen. Die Räumlichkeiten waren nicht mehr bewohnbar. Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner zunächst in anderen Unterkünften untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die ersten Ermittlungsergebnisse lassen den vorläufigen Schluss zu, dass es an einem Spielplatz unweit der Unterkunft zwischen einem 21-jährigen Deutschen und einer erwachsenen Bewohnerin der Unterkunft zu einem verbalen Streit kam. In dessen Verlauf habe der 21-Jährige aus Rommerskirchen Drohungen ausgesprochen und die Frau rassistisch beleidigt. Der Verdächtige habe sich mit Begleitern zu Fuß entfernt; kurz darauf sei es zu dem Brandgeschehen in einem Wohncontainer gekommen, so die Polizei.

Kurz nach Brandentdeckung wurde der Rettungsdienst nach Rommerskirchen zur Martinusstraße gerufen, weil dort eine hilflose Person gemeldet worden war. Dabei handelte es sich um den 21-Jährigen aus Rommerskirchen, der offenbar stark unter Alkoholeinfluss stand. Im Rahmen der vor Ort geführten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann aus Rommerskirchen vorsätzlich den Brand in der Flüchtlingsunterkunft am Fronhof gelegt haben könnte.

Der Staatsschutz der Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen und aufgrund der starken Alkoholisierung zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach beantragte die Vorführung des Verdächtigen wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung beim Amtsgericht Mönchengladbach. Eine Richterin ordnete am Sonntag Untersuchungshaft wegen schwerer Brandstiftung an.

Der Verdächtige hat sich im Rahmen der Vorführung nicht zum Tatvorwurf geäußert. Die Ermittlungen dauern noch an.

