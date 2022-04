Verkehr in Rommerskirchen : Bäume und Blumen fürs Bahnhofsumfeld

Rommerskirchen Die große, noch kahle P+R-Fläche soll aufgewertet werden – auch unter Berücksichtigung des Klimawandels. Ein paar Stellplätze müssen geopfert werden.

Nein, besonders schön ist das Umfeld des Rommerskirchener Bahnhofs mit den Park- and-Ride-Flächen zurzeit nicht. Stattdessen rein funktional, kahl und etwas trist. Und auch beim Thema Nachhaltigkeit gibt es Verbesserungsbedarf. Die Gemeinde hat das erkannt und will reagieren. Für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Tier- und Klimaschutz am Donnerstag hat sie eine Unterlage mit Details erarbeitet.

Es werden acht klimaresistente Bäume wie beispielsweise Purpur-Erle gepflanzt. Diese Baumart wurde laut Gemeinde erfolgreich bezüglich der zu erwartenden Klimaanforderungen getestet. In der Straßenbaumliste der Gartenamtsleiterkonferenz werde dieser Baum als „gut geeignet“ sowie als Bienenweide geführt. Die angrenzenden Grünflächen werden mit einer nachhaltigen und insektenfreundlichen Staudenpflanzung versehen. Basierend auf jahrelang in Sichtungseinrichtung erforschten Pflanzenkombinationen wurden pflegeleichte und dauerhafte Staudengesellschaften etabliert. In diesen Bereichen werden auf insgesamt ca. 850 Quadratmetern jeweils passend für die hier vorhandenen Standortbedingungen geeignete Kombinationen gesetzt. Auf weiteren 1300 Quadratmetern wird eine Blühwiese gesät. Dafür wird je nach vorhandenen Bodenbestand das vorgefundene Pflanzensubstrat abgemagert oder in Schotterflächen angereichert. Zur Einsaat wird zertifiziertes Regiosaatgut verwendet.