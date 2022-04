Verkehrswende in Rheinberg : Grüne wollen Tempo 30 statt 50

Die viel befahrene Xantener Straße gehört für die Rheinberger Grünen zu den Straßen, auf denen künftig durchgängig Tempo 30 gelten soll. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Partei will in Rheinberg die Verkehrswende anschieben und hofft, von einer Bundesratsinitiative profitieren zu können. Zum Plan gehört es auch, zunächst zentrale Radwegeverbindungen in die Nachbarkommunen auszubauen.