Corona-Impfung in Alpen : „Es hat überhaupt nicht wehgetan"

Helga Steger (Mitte), Beiratsvorsitzende und Bewohnerin des Marienstifts, sah gut gelaunt der Impfung entgegen. Foto: Heßeling

Alpen Am Dienstag wurden die Bewohner und Belegschaft in den Alten- und Pflegeheimen Marienstift Alpen und Haus Sebastian in Veen gegen Corona geimpft. Die gute Vorbereitung hat sich ausgezahlt. Es lief alles nach Plan.