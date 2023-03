Alpener Azubis bei Jugend forscht Waschmaschine für Gemüsewasser

Die Trauben hängen hoch, wenn’s bei Lemken in Alpen mal wieder um den Wettkampf „Jugend forscht“ geht. Der Blick nach ganz oben in der Lehrwerkstatt des Ackerbau-Profis fällt auf ein Plakat vom Bundes-Finale in Lübeck mit den Namen des Trios, das dort mit seiner selbst fahrenden Hacke im vorigen Jahr einen Sonderpreis geholt und damit bislang Einmaliges in der Ausbildungsgeschichte des Unternehmens geschafft hat. Eine verdammt breite Furche für alle, die nachkommen.