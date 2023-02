Konzert in Neuss Solo-Klarinettist begeistert Publikum am Dirigentenpult

Das gut besuchte Konzert im Zeughaus begann mit den ersten beiden Sätzen der Ballettmusik, die Wolfgang Amadeus Mozart zu seiner Oper „Idomeneo“ geschrieben hat (KV 367). Viele Opernfans halten diese Musik, die den dritten Akt beschließt, für das Beste an der ganzen Oper. Auf jeden Fall ist die Orchesterpartitur eine der farbigsten, die Mozart je geschrieben hat. Da musste es überraschen, dass die DKN bei der „Chaconne“ trotz des präzisen „Ganzkörper“-Dirigats von Andreas Ottensamer noch nicht so richtig wach war. Der „Pas seul“ klang dann aber so nuanciert, wie das Neusser Publikum das von seiner Kammerakademie gewöhnt ist.