E-Mobilität in Remscheid : Stromtankstellen sind noch Mangelware

Remscheid Bei der Umsetzung des vom Remscheider Rat im Sommer 2021 beschlossenen Ladesäulen-Konzepts gibt es bislang nur bescheidene Fortschritte.

Das Konzept sieht vor, dass Stadt und Stadtwerke, die bei diesem Thema kooperieren, die Umsetzung in zwei Ausbaustufen angehen. Doch wirkliche Fortschritte sind seit dem Beschluss vor mehr als einem Jahr noch Mangelware. Fehlender Nachschub bei der Technik und auch Terminprobleme mit ausgebuchten Handwerkern wurden zunächst als Grund genannt. Immerhin: Im Januar wurde die Tiefgarage am Rathaus, einer der ersten Standorte überhaupt, mit moderneren Ladesäulen ausgerüstet, die erstmals auch eine Abrechnung des getankten Stroms ermöglichen. Bis März konnten die Kunden das neue System testen. Seit Anfang April ist die Zeit des kostenlosen Ladens in Remscheid vorbei.

Hintergrund: Die Stadtwerke oder auch andere Betriebe können auf städtischem Grund nicht einfach loslegen, die Erde aufreißen und Kabel verlegen. Sie brauchen die Erlaubnis der Stadt über einen so genannten Gestattungsvertrag. Sollte diese Abstimmung gelingen, könnten bis Juni des kommenden Jahres 26 Ladesäulen an elf öffentlichen Standorten entstehen. Jede Ladesäule hat zwei Ladepunkte. Aktuell gibt es nur sieben öffentliche Ladesäulen. Auch für die Zeit nach dem Sommer des kommenden Jahres haben die Stadtwerke klare Vorstellungen, wie sie den Ausbau vorantreiben wollen.

Die aktuelle Statistik wird etwas verbessert durch drei neue Ladesäulen, die jetzt von den EWR am Freizeitpark Krähwinkler Brücke in Betrieb genommen wurden. Partner hier ist der Wupperverband. Die Technik ist die gleiche wie an den anderen Standorten. Am Möbelhaus Knappstein an der Neuenkamper Straße und in der Emil-Nohl-Straße, wo es eine Kooperaton mit der Gewag gibt, wurden die Ladesäulen der ersten Generation jüngst gegen die Modelle des Anbieters Chargepoint ausgetauscht. Diese Technik ist der Standard, der für das gesamte Stadtgebiet angepeilt wird.