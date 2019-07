Gotteshäuser : Die idyllischste Kirche in Remscheid

Ein Hauch von idyllischer Landpfarrei wie in den Pater-Brown- oder Miss-Marple-Filmen umweht die Waldkirche. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Nur der Initiative der Gemeindeglieder ist es zu verdanken, dass die Waldkirche in Lennep heute noch als Gotteshaus genutzt wird.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Idyllischer kann eine Kirche kaum gelegen sein. Jeder, der schon mal eine der beiden Langstrecken beim jährlichen Röntgenlauf mitgelaufen ist, kommt nach einer längeren Strecke am Rand der Wupper-Talsperre zunächst an ein paar Häusern vorbei, ehe man dann um die Ecke biegt und sie da an die Bäume und den Hang geschmiegt stehen sieht: Remscheids wohl schönste Kirche, die evangelische Waldkirche.

Besonders bei schönem Wetter fühlt man sich aus der Realität in eine friedliche und ruhige Vergangenheit zurückgeworfen, ein Hauch von Pater Brown oder Miss Marple – ohne die Morde – umweht die erst im Jahr 1952 erbaute Kirche.

Info Die Waldkirche ist ein Idyll im Bergischen Land Anschrift Waldkirche, Am Wallenberg 1, 42191 Remscheid-Lennep Gottesdienst In der Waldkirche findet jeden Sonntag um 11.15 Uhr ein Predigtgottesdienst statt. Förderkreis Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Verein ist Hans Werner Rehborn, Otto-Hahn-Straße 14, 42897 Remscheid, Telefon: 0 21 91 / 66 21 05, E-Mail: hwrehborn@t-online.de Waldcafé In der Zeit von April bis Oktober findet immer am ersten Sonntag des Monats das Waldcafé statt. Der nächste Termin ist am Sonntag, 4. August.

Dabei war es vor einigen Jahren gar nicht so unwahrscheinlich, dass das Gotteshaus im grünen Wald schon bald hätte Geschichte sein können. „Eigentlich sollte die Kirche im Jahr 2005 verkauft werden. Die Unterhaltskosten waren, auch wegen sinkender Gemeindegliederzahlen, einfach zu hoch“, sagt Manfred Dersch. Er ist Vorsitzender des Förderkreises Waldkirche, der im Jahr 2006 ins Leben gerufen wurde. „Unser Ziel war es, den Verkauf zu verhindern und die Kirche als Predigtkirche zu erhalten“, ergänzt Hans Werner Rehborn, der ebenfalls im Vorstand des Vereins aktiv ist.

Der Grundstein für die Kirche, die wegen der gestiegenen Zahl der Gläubigen notwendig geworden war, ist am Ostermontag des Jahres 1952 gelegt worden. Es habe damals gleich zwei katholische Kirchen in Krebsöge gegeben, die evangelischen Christen hätten indes immer nach Lennep fahren müssen. „Heute ist das leider anders, aber wir sind 2006 mit der Gemeinde gut ins Gespräch gekommen, weil der einzige Interessent damals wieder abgesprungen ist“, erinnert sich Dersch. „Unser Ziel war immer, das Gotteshaus für die evangelische Gemeinde Lennep zu erhalten – wir wollten nie in Konkurrenz zur Gemeinde stehen“, betont der Vereinsvorsitzende. Jetzt, fast 15 Jahre später, sei das Verhältnis zur Gemeinde auch optimal.

Finanziert wird der Unterhalt des Gebäudes alleine durch Mitgliedsbeiträge und Aktionen des Förderkreises sowie durch Spenden. „Wir bezahlen hier alles“, sagt Rehborn. Eine Idee, die sicherlich auch durch die beschauliche Lage aufgekommen ist, ist das Waldcafé, das siebenmal im Jahr stattfindet. „Das ist sehr beliebt bei den Leuten und so haben wir beim Kuchenverkauf immer alle Hände voll zu tun“, sagt Rehborn schmunzelnd. Gestemmt werde die Aufgabe indes von einem treuen Helferstamm. Wenn es an die Instandhaltung gehe, werde aber nach Möglichkeit auch gerne selbst Hand angelegt. Im Mittelpunkt steht aber bei aller Vereinsarbeit natürlich nach wie vor, das Wort Gottes zu verbreiten. „An einem Sonntag im Monat kommt jemand aus Lennep, um den Gottesdienst zu feiern. Die restlichen Sonntag werden die Gottesdienste dann auf ehrenamtlicher Basis oder durch Prädikanten gefeiert“, sagt Dersch.

Immer komme aber jemand, der auch predigen darf, betont der Vorsitzende, der selbst lange Jahre als Presbyter aktiv in der Gemeinde war. „Ich habe mich regelmäßig für die Waldkirche einteilen lassen. Einfach weil es so schön ist. Da kann ich schon sagen, dass eine richtige Liebe zu dieser Kirche entstanden ist“, sagt Dersch. Lächelnd fügt er an: „Wir beide hatten also auch schon vor dem Förderkreis eine tiefe Beziehung.“

Viele Menschen suchen ja die Nähe zur Natur, um gleichzeitig eine Ahnung göttlicher Gegenwart zu spüren. Und was läge da näher, wenn man denn schon eine Waldkirche hat, auch Gottesdienste im Wald zu feiern? „Das haben wir früher immer gemacht, aber auch heute finden draußen in der Natur Gottesdienste statt, wenn es sich ergibt“, sagt Rehborn. Er fügt an: „Dann singen die Gläubigen zusammen mit den Vögeln, das ist eine wunderschöne Atmosphäre.“

Es gibt noch einen weiteren Zweck, den die Waldkirche vermehrt erfüllt: „Wir haben sehr viele Trauungen, Taufen – und die sogenannten Traufen, also kombinierte Trauungen und Taufen“, sagt Rehborn. Koordiniert werde das von der stellvertretenden Vorsitzenden des Förderkreises, Barbara Ober. „Das ist auch gut, dass das in einer Hand ist“, sagt Rehborn. „Wir sind tatsächlich sehr oft als Trauungsort ausgebucht“, ergänzt Dersch. Zwei Vorteile habe die Waldkirche hierfür, sagt er schmunzelnd: „Sie ist nicht ganz so groß – und es ist hier einfach wunderschön.“