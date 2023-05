Fußball, Oberliga 04/19 macht das Spiel, der KFC die Tore

Im letzten Heimspiel dieser Saison der Fußball-Oberliga ist die Serie von Ratingen 04/19 gerissen: Nach sechs Siegen in Folge musste sich der Tabellenzweite dem KFC Uerdingen mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und rutschte auf Rang vier ab, weil der VfB Hilden und der TVD Velbert vorbeizogen. Am letzten Spieltag geht es für 04/19 am Freitag zum Meister SSVg Velbert.