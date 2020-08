Kostenpflichtiger Inhalt: Sport muss nicht ausfallen : Fit bei Hitze – so klappt das Training

TV-Studiochef Daniel Weber verzeichnet an der Kokkolastraße seit Wochen wieder wachsenden Zustrom. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf Sportliche Bewegung muss auch in heißen Zeiten nicht ausfallen – alles eine Frage von Zeitspanne und Belastung. Das gilt drinnen wie draußen. Das wissen die Sportler in Lintorf ebenso wie die Besucher des TV-Fitness-Studios in Ost.